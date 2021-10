BloodRayne ReVamped e BloodRayne 2 ReVamped hanno una data di uscita per console

Ci sono buone notizie per i fan di BloodRayne, serie che ha fatto la sua prima apparizione praticamente quasi 20 anni fa. Lo studio di sviluppo Ziggurat Interactive e Big Boat Interactive hanno annunciato la data di uscita dei primi due giochi di questo franchise, in arrivo su console. Stiamo parlando di BloodRayne: ReVamped e BloodRayne 2: ReVamped che arriveranno su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch dal 18 novembre.

Si tratta di versioni rimasterizzate e non di remake: possiamo quindi aspettarci il supporto per una risoluzione più elevata (4K/3840 × 2160), scene cinematografiche e texture migliorate e miglioramenti anche ai riflessi dell'acqua e delle ombre.

L'originale BloodRayne è apparso nel 2002 su console PS2, Xbox e GameCube, mentre la versione per PC ha debuttato nel maggio 2003. Il sequel, BloodRayne 2 è stato lanciato su console nel 2004, mentre su PC è arrivato un anno dopo.

Fonte: Videogamer