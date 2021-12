Book of Travels: licenziati alcuni dipendenti, ma lo sviluppo del 'TMORPG' continuerà

Book of Travels è uno dei giochi più originali e intriganti pubblicati nel 2021. Annunciato nel 2019 come TMO, un minuscolo gioco online multiplayer, è un gioco online in cui non bisogna per forza di cose essere l'eroe. Ha alcuni elementi RPG tradizionali e persino battaglie a cui prendere parte, ma l'obiettivo è l'esplorazione e la compagnia, senza alcun obiettivo generale o addirittura un vero inizio o fine.

Sfortunatamente, solo un paio di mesi dopo la sua uscita nell'ottobre 2021 in accesso anticipato, ha avuto dei problemi: lo sviluppatore Might and Delight ha dichiarato in un aggiornamento che il lancio non sta andando come sperato e che per "rimanere in vita", ha dovuto ridurre il numero di dipendenti dello studio da circa 35 a solo 10 persone.

"Abbiamo subito una battuta d'arresto e, di conseguenza, il ritmo di produzione dei prossimi contenuti ne risentirà. Vogliamo essere trasparenti al riguardo", ha scritto lo studio. "Tuttavia, vogliamo anche che sappiate che la squadra che rimane è determinata su due cose: sopravvivere e portare il miglior contenuto possibile nel gioco. Faremo tutto il necessario per mantenere in vita Book of Travels e continuare a portalo avanti insieme a voi".

Nonostante il numero medio di giocatori simultanei è rimasto sotto i 100 dal lancio di ottobre, le recensioni degli utenti di Steam sono "molto positive".

Fonte: Rock Paper Shotgun