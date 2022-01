Call of Duty effetto Xbox? Potrebbe non uscire più ogni anno, la cadenza annuale è in discussione

Le decisioni relative al futuro del franchise di Call of Duty non sono ancora state prese da Microsoft, ma sembra che Activision stia già valutando un importante cambiamento.

Secondo Jason Schreier di Bloomberg, i massimi dirigenti della società stanno decidendo se i futuri giochi principali del franchise continueranno a essere lanciati ogni anno.

Il report afferma che questi colloqui sono stati in parte il risultato delle prestazioni deludenti di Call of Duty: Vanguard sul mercato. Il titolo ha visto un calo del 36% delle vendite nel Regno Unito rispetto al predecessore del 2020, Call of Duty: Black Ops Cold War. Inoltre, sembra che questo "cambiamento potrebbe non avvenire fino al prossimo anno o più tardi".

Si ritiene inoltre che gli sviluppatori siano favorevoli al cambiamento, con il report che sostiene che i team pensano che un ciclo di sviluppo più lungo "farà piacere ai giocatori e rafforzerà il franchise". Questo potrebbe non sorprendere la maggior parte dei fan della serie, considerando che sia Call of Duty: Vanguard che Warzone hanno avuto a che fare con una miriade di bug negli ultimi mesi.

Questi problemi hanno persino afflitto i piani per i DLC, con la seconda stagione del multiplayer e del battle royale ritardata di quasi due settimane per dare la priorità agli aggiornamenti tecnici.

