Control 2 in fase di concept e Alan Wake Remastered sta andando molto bene. Arriverà un sequel?

Dopo un incerto andare con Quantum Break, Remedy si è rifatta alla grande con Control, rivelazione degli ultimi anni e probabilmente uno dei più memorabili di questa decade. Portando avanti le idee di Alan Wake, si è riusciti a trovare un equilibrio narrativo-ludico da primi della classe, anche se le espansioni che legano in qualche modo i due franchise non sono riusciti a centrare il punto.

Remedy Entertainment:



Alan Wake Remastered sales have "started well."

2nd Epic Games project in full production.



505 Games Condor in proof-of-concept.

Bigger Control project in concept.



2021 Thru Q3:

Revenue down 7%.

Operating Profit dipped 48%.

Reiterated annual outlook. pic.twitter.com/mJgIl0zsTy — Dom (@DomsPlaying) November 12, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ma abbiamo buone notizie, direttamente arrivate dal report finanziario, con le vendite di Alan Wake Remastered che stanno andando bene, cosa che potrebbe portare a un sequel visto la risposta ─ forse un po' a sorpresa ─ del pubblico. Veniamo a sapere anche come lo studio ed Epic stiano collaborando per portare avanti un nuovo progetto.

Questo, in fase di produzione, potrebbe essere effettivamente l'Alan Wake 2 tanto rumoreggiato gli scorsi mesi ma altri lavori sono in cantiere. Project Condor, il PvE a quattro giocatori ambientato nel mondo di Control è in fase di prova, momento in cui si testano le idee avute finora e capire se si è sulla strada giusta. Altro discorso merita Control 2, che dovrebbe fare il salto verso il AAA anche se ancora ci si trova in fase di concept.