Control 2 e lo spin-off multiplayer co-op Condor procedono 'secondo i piani' di Remedy

Remedy Entertainment è stata piuttosto impegnata quest'anno, con il lancio di Alan Wake Remastered, l'apertura di un nuovo studio in Svezia e con il continuo lavoro su CrossfireX.

Ma lo studio ha ancora di più dietro le quinte, vale a dire lo spin-off multiplayer cooperativo Condor e un titolo Control dal budget più grande. Nella sua revisione aziendale del terzo trimestre, lo sviluppatore ha confermato che entrambi i progetti stanno procedendo "secondo i piani".

Tuttavia, sembra che siano ancora lontani dal lancio. Mentre Condor è nella "fase di prova", il titolo di Control più grande è nella "fase di concept".

Remedy è entusiasta di entrambi i progetti poiché "espandono ulteriormente Control in nuovi titoli e tipi di giochi". Lo studio co-pubblicherà Condor come parte del suo accordo con 505 Games.

Condor è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC e utilizza il Northlight Engine. Non sono stati ancora forniti dettagli sul nuovo progetto Control. Ci sono anche voci secondo cui Alan Wake 2 potrebbe essere in produzione.

Fonte: Gamingbolt.