Death Stranding ha un BB Pod a grandezza naturale che aspetta solo di essere comprato!

E' possibile ordinare una versione aggiornata del BB Pod di Death Stranding: la nuova versione, che cambia la scultura del BB e conferisce al POD un aspetto macchiato e sbiadito che riflette "più fedelmente" il modello di gioco, è ora disponibile per il pre-ordine ad un prezzo di 175,95 euro, spese di spedizioni escluse.

Proprio come il modello Collector's Edition, questo è dotato di una luce LED integrata per avvisarvi quando ci sono nemici nelle vicinanze. Richiede due batterie AAA per funzionare, ma quelle batterie dovrebbero durare una buona quantità di tempo. È una riproduzione in scala 1:1, quindi si tratta di un BB Pod a grandezza naturale.

Le consegne sono stimate per la fine di dicembre, quindi se volete farvi un regalo di Natale, eccovi serviti. Sempre rimanendo nel tema merchandise, ricordiamo anche che Kojima Productions sta collaborando con Jean-François Rey, un'altra celebrità eccentrica che si dedica al design di occhiali, per disegnare una serie di occhiali che si ispirano a Death Stranding.

Vi ricordiamo che Death Stranding è disponibile per PC e PlayStation 4. La versione Director's Cut invece è esclusiva PlayStation 5.