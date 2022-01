Death Stranding: Director's Cut ufficiale su PC e arriverà in primavera

Dopo l'approdo a sorpresa su PlayStation 5, Death Stranding: Director's Cut arriverà su PC via Steam ed Epic Games Store in primavera, portando tutte le aggiunte al gioco originale oltre a qualche miglioramento tecnico. Death Stranding non ha bisogno di presentazioni, essendo l'ultimo lavoro di Hideo Kojima, nonché primo titolo sviluppato e pubblicato dopo la fine burrascosa dei rapporti con Konami.

La versione Director's Cut vanta numerosi contenuti aggiuntivi in grado di modificare l'intera esperienza di gioco, essendo a disposizione elementi quali jetpack, catapulte e robot che facilitano notevolmente il trasporto degli oggetti. Per quanto riguarda il PC, si avrà a disposizione frame rate sbloccato, modalità foto e supporto a monitor ultra-wide.

Non mancano ovviamente tutti i contenuti extra, tra cui i crossover con la serie Half-Life di Valve e con Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red. Death Stranding: Director's Cut arriverà in primavera, come annunciato anche al CES 2022 da Intel, visto che questo titolo sarà tra i primi a supportare la tecnologia XeSS, upscaling delle nuove GPU Arc Alchemist che sfrutta il machine Learning.

Fonte: store.steampowered.com