Death Stranding e oltre! Kojima Productions apre una divisione cinematografica, televisiva e musicale

Hideo Kojima potrebbe finalmente riuscire a realizzare il suo sogno di essere un regista, poiché Kojima Productions ha lanciato una nuova divisione incentrata su film, TV e musica. La nuova divisione avrà sede a Los Angeles, in California, e si concentrerà sul portare i giochi dello studio in altri mezzi di cultura pop.

Riley Russel, che ha ricoperto vari ruoli in PlayStation negli ultimi 28 anni, si unirà allo studio come capo della nuova divisione. "La nuova divisione avrà il compito di lavorare con professionisti creativi e di talento in televisione, musica e film, nonché nell'industria dei giochi più familiare", afferma Russel. L'obiettivo della divisione con sede a Los Angeles è espandere "la portata e la consapevolezza delle proprietà ora in fase di sviluppo presso Kojima Productions".

Sappiamo che Kojima è notoriamente un fanatico del cinema. Prima di dedicarsi allo sviluppo di giochi, voleva diventare un regista. I vari capitoli di Metal Gear Solid sono piene di lettere d'amore per diversi film.

Il responsabile dello sviluppo aziendale di Kojima Productions, Yoshiko Fukuda, ha aggiunto: "Trovare nuovi modi per intrattenere, coinvolgere e offrire valore ai nostri fan è essenziale in un mondo narrativo in rapida evoluzione. La nostra nuova divisione porterà lo studio in ancora più aree che presentano le nostre narrazioni creative oltre i videogiochi e per aprire ai nostri fan modi per comunicare e immergersi in questi spazi".

Fonte: Push Square