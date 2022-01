Death Stranding e oltre con Kojima Productions che assume per il prossimo progetto

Kojima Productions, lo studio di Death Stranding guidato da Hideo Kojima, vuole espandersi con l'assunzione di nuovi sviluppatori da impiegare sul suo nuovo progetto.

Un progetto che, stando a quanto emerso sarà un gioco "AAA che tutti vorranno giocare". Sembra, quindi, che il nuovo titolo di Kojima Productions sarà davvero ambizioso e, per questo motivo, lo studio sta cercando di espandersi.

Hideo Kojima stesso ha pubblicato un'immagine su Instagram in cui invita i potenziali nuovi sviluppatori a farsi avanti:

Il team sta cercando diverse figure professionali come game designer, artisti, animatori, sceneggiatori e altro. Tuttavia, in questi annunci di lavoro, non sono presenti indizi sul prossimo titolo. Nell'immagine di Kojima è presente solamente la scritta "il nostro prossimo progetto".

Che ne pensate? A cosa starà lavorando Kojima Productions?

Fonte: Instagram.