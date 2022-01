Destruction AllStars diverrà free-to-play, secondo i codici trovati durante la manutenzione dei server

L'ultimo lavoro di Lucid Games, Destruction AllStars non è riuscito a conquistare gli utenti PlayStation 5, né sul PlayStation Plus né nella sua versione fisica. Qualche rumor precedente ha lanciato la possibilità che questo titolo potesse essere trasposto in formato free-to-play, ma forse ora abbiamo una piccola conferma.

Come riportato su Reddit dall'utente Mr_WeeWoo, spulciando tra i codici della manutenzione dei server di gioco si è trovato qualcosa di interessante, con nomi delle sfide sottoforma di "BS_F2P_CHALLENGE", dove F2P sembra inequivocabilmente indicare proprio il passaggio al modello free-to-play.

Che questa sia la soluzione per salvare Destruction AllStars è ancora presto per dirlo, soprattutto in mancanza di una comunicazione ufficiale. Questo progetto, sembra però aver creato un altro effetto collaterale a Lucid Games, visto l'insuccesso del titolo, con il remake di Twisted Metal affidato a un altro team interno di Sony (Firesprite Studio).

