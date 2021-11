Devolver Digital acquisisce gli studi dietro Enter the Gungeon, Reigns e Stronghold

Devolver Digital ha fornito per anni uno dei più grandi supporti possibili a tutto ciò che riguarda l'industria indie, avendo pubblicato titoli come Enter The Gungeon, Loop Hero, Gris, Death's Door e My Friend Pedro tra molti altri. Da anni la società punta sui piccoli sviluppatori, dando loro la possibilità di portare i loro videogiochi ad un pubblico più vasto.

Devolver Digital ha annunciato la sua entrata in borsa, non solo consentendo così ad altre società di rilevare alcune azioni dell'amato editore, ma anche dando a quest'ultimo la possibilità di ottenere studi dai quali non potevano accesso senza essere ufficialmente entrati in borsa.

Questi studi di sviluppo sono Dodge Roll, noto per l'ottimo e super divertente Enter the Gungeon, Nerial responsabili di Reigns e Card Shark e infine Firefly Studios, noti anche per il loro lavoro nella saga di Stronghold. Questi studi si aggiungono a Croteam, noto per The Talos Principle e Serious Sam che era stato acquisito lo scorso anno. Tutti questi a quanto pare sarebbero già al lavoro su alcuni titoli da annunciare, sui quali l'azienda ha dichiarato che "sono incredibili e che ognuno mantiene la propria autonomia creativa".

"Il team di Devolver Digital è per sempre grato per il supporto che i giocatori hanno mostrato e agli sviluppatori che si sono fidati di noi come partner e siamo oltremodo entusiasti di ciò che riserva il futuro" conclude Devolver Digital.

Fonte: The Sixth Axis