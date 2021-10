Dune oltre il film c'è il videogioco di Funcom. 'Più grande di Sea of Thieves per dimensioni e ambizioni'

L'anno scorso, quando Tencent ha acquisito lo sviluppatore e publisher norvegese Funcom, è stato ampiamente riportato che un aumento dei livelli di investimento avrebbe consentito allo studio di aumentare le sue ambizioni per quanto riguarda il gioco di Dune.

In una recente intervista di Warp Digital, lo studio britannico che ha co-sviluppato il gioco, ha fornito un'idea di quanto grande sarà il progetto.

Alla domanda di MCVUK su come sta procedendo la collaborazione, Piers Duplock di Warp ha detto che Dune è "un progetto fantastico", un "tripla A in scala e portata" e "qualcosa di più grande di quanto non siamo mai stati coinvolti prima". Dato che Warp ha già lavorato con Rare su Sea of ​​Thieves, possiamo presumere che il gioco Dune di Funcom sarà molto più grande, il che forse è prevedibile grazie al supporto di Tencent.

Il gioco Dune di Funcom è stato presentato come un MMO di sopravvivenza, in qualche modo sulla scia di Conan Exiles, che è il gioco di maggior successo di Funcom fino ad oggi. Non c'è stato alcun annuncio in termini di data di uscita o su quali piattaforme apparirà Dune, ma l'accordo di Funcom con Legendary Pictures è di consegnare tre giochi Dune in un periodo di sei anni.

