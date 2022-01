E3 2022 solo digitale sarebbe in grossi guai e potrebbe essere cancellato del tutto per Jeff Grubb

Solo pochi giorni fa, l'ESA ha annunciato che, ancora una volta, l'E3 non avrà un evento dal vivo, quindi quello di quest'anno sarebbe solo in digitale. Tuttavia l'evento stesso è stato rimesso in discussione ancora una volta. Il giornalista Jeff Grubb di GamesBeat suggerisce che anche l'E3 2022 digitale potrebbe essere cancellato.

Attraverso un video su TikTok pubblicato oggi, Grubb suggerisce che l'E3 2022 non si terrà, né fisicamente né digitalmente. Il motivo è già noto. Da un lato la pressione di altri eventi con sponsor importanti come il Summer Game Fest e i The Game Awards, entrambi guidati da Geoff Keighley, che fanno sempre più parte dei grandi annunci dell'anno. Dall'altro, gli eventi di ogni editore, con i quali hanno imparato a dettare il proprio calendario di lavoro al di fuori dei grandi eventi.

Nel breve video, Grubb mostra anche una previsione di eventi e contenuti per i prossimi mesi, ignorando completamente la celebrazione dell'E3 2022. Come di consueto dopo lo scoppio del Covid-19, sarebbero gli editori a definire l'agenda mediatica.

Al momento la cancellazione totale dell'E3 2022 non è stata confermata dall'ESA, quindi se ciò fosse vero bisognerà attendere notizie nelle prossime settimane.

