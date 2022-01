L'E3 è praticamente morto e per Jason Schreier e altri giornalisti il COVID non c'entra nulla

Di recente abbiamo appreso che la prossima edizione dell'E3 sarà trasmessa solo online e, quindi, non sarà uno show con persone presenti come negli anni passati.

La decisione è stata presa dall'ESA (Entertainment Software Association) che ha già "spostato" l'Electronic Entertainment Expo del 2022 in un evento solo online per le preoccupazioni legate alla pandemia di COVID-19.

L'ESA ha detto: "a causa dei continui rischi per la salute che circondano il COVID-19 e del suo potenziale impatto sulla sicurezza di espositori e partecipanti, l'E3 non si terrà di persona nel 2022". Tuttavia, nonostante questo, l'associazione rimane fiduciosa per il prossimo E3.

In seguito, è arrivato il commento del noto giornalista di Bloomberg Jason Schreier che, su Twitter, ha fatto capire che in realtà il COVID-19 e la variante Omicron non c'entrano nulla con questa decisione, perché, secondo lui, l'E3 può considerarsi un evento praticamente morto.

Per il giornalista l'ESA ha rinunciato all'E3 mesi fa, altrimenti sarebbero comparse le date sul sito web ufficiale. Secondo Jason Schreier "in nessun modo questa è stata una reazione istintiva alla variante Omicron. È l'E3 che sta gettando la spugna".

BTW, I 100% believe @Futterish's reporting that the ESA gave up on E3 months ago (there would otherwise have been dates on their website) over the PR fluff piece that hit today. No way was this a knee-jerk reaction to Omicron. It's E3 throwing in the towel — Jason Schreier (@jasonschreier) January 6, 2022

