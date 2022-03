eFootball batte a sorpresa FIFA: il titolo di Konami scelto per i Commonwealth eSports Championships

Commonwealth Esports Championships ha svelato la sua line up di giochi e la serie eFootball di Konami ha battuto a sorpresa FIFA.

L'account Twitter di Commonwealth Sport ha annunciato i tre giochi che saranno presenti nei campionati: DOTA 2, Rocket League ed eFootball costituiranno la line-up di titoli su cui i concorrenti si daranno battaglia ad agosto.

Optare per una gioco di calcio e scegliere il tanto discusso gioco di Konami è una decisione che potrebbe far discutere. Quando eFootball ha debuttato a settembre 2021, era pieno di bug, modelli dei giocatori non esattamente eccezionali e recensioni negative su Steam. Il titolo ha ricevuto un'accoglienza negativa fin dall'inizio e lo sviluppatore si è anche scusato con i fan nelle settimane successive al lancio.

Konami ha poi ritardato l'arrivo dell'aggiornamento di lancio di eFootball alla primavera del 2022 e ha persino rimborsato i giocatori che avevano acquistato i pacchetti premium disponibili.

? DOTA 2 (Valve)

? eFootball? series (KONAMI)

? Rocket League (Psyonix)



Introducing the three major titles featuring at this summer's Commonwealth Esports Championships in Birmingham!



Read more ??@GE_Federation | #CESC22 — Commonwealth Sport (@thecgf) March 15, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Presentare questo gioco al Commonwealth Esports Championships di agosto sembra proprio una sorpresa. Forse EA non è interessata a collaborare con i Giochi del Commonwealth, da qui l'introduzione di eFootball, o forse l'organizzazione sportiva ha davvero puntato fin dall'inizio sulla nuova simulazione di calcio di Konami.

Fonte: Gamesradar.