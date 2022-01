Elden Ring, God of War Ragnarok, Starfield e tanti grandi videogiochi. Il 2022 è incredibile in questa immagine

Il 2022 è iniziato da pochi giorni e si preannuncia un anno ricchissimo di uscite.

A breve arriverà l'attesissimo Elden Ring di FromSoftware, che uscirà 25 febbraio, ma il prossimo mese vedrà anche il lancio dell'esclusiva PlayStation Horizon Forbidden West, che arriverà il 18 febbraio.

Ma il 2022 sarà anche l'anno di God of War Ragnarok, Forspoken, STALKER 2 (che potrebbe essere stato rinviato all'autunno), Gran Turismo 7 e moltissimi altri, come possiamo vedere nell'immagine di Shinobi602, che nel suo tweet scrive: "anche se solo la metà di questi giochi ce la faranno, si preannuncia un grande anno".

Tra i numerosissimi titoli vediamo anche il sequel di Zelda: Breath of the Wild e Starfield di Bethesda, che arriverà l'11 novembre 2022 su PC e Xbox.

Even if only half of these make it, we're eatin' GOOD this year. pic.twitter.com/ka6K1Vuyfb — Shinobi602 (@shinobi602) January 10, 2022

Che ne pensate? Quali giochi avete puntato per questo 2022?

Fonte: Twitter.