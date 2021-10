Epic Games vs Steam: Epic a differenza di Valve apre a giochi con NFT, blockchain e criptovalute

Epic ha da poco confermato a The Verge che è "aperta ai giochi basati su blockchain, NFT e criptovalute" nel suo store, a differenza di Steam che ha bandito i giochi che dispongono di tecnologia blockchain o NFT.

Epic afferma che i giochi dovrebbero rispettare le leggi finanziarie, chiarire come viene utilizzata la blockchain e avere una classificazione per età appropriata. La società afferma anche che gli sviluppatori non saranno in grado di utilizzare il servizio di pagamento di Epic per accettare criptovalute.

Il CEO di Epic, Tim Sweeney, ha affermato che la società non è interessata a toccare gli NFT, ma questa affermazione ora sembra applicarsi solo ai propri giochi. Epic ha detto a The Verge che chiarirà le regole mentre lavora con gli sviluppatori per capire come intendono utilizzare la tecnologia blockchain nei loro giochi.

As a technology, the blockchain is just a distributed transactional database with a decentralized business model that incentivize investment in hardware to expand the database's capacity. This has utility whether or not a particular use of it succeeds or fails. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 15, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Niente di tutto ciò significa che gli sviluppatori "respinti" da Steam possono ora precipitarsi a lanciare il loro gioco su Epic Game Store. Attualmente, il programma di autopubblicazione di Epic è in versione beta chiusa e le FAQ di Epic affermano che la scelta di chi può partecipare è analizzata "caso per caso".

Consentire giochi banditi da Steam è un altro modo in cui Epic potrebbe competere con Valve. Epic ha già dimostrato di essere disposta a fare grandi scommesse cercando di rendere il suo store un attore importante nello spazio PC, e questo potrebbe essere un altro modo per ottenere alcuni giocatori o sviluppatori dalla sua parte.

Fonte: The Verge.