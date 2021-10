Facebook cambia e parte il toto-nome sulla rete tra Horizon, Meta e FB

Il report sull'intenzione di Facebook di cambiare il proprio nome nel prossimo futuro hanno creato un'onda di curiose speculazioni sulla rete, relative proprio alla possibile scelta del futuro nome.

Come riportato, l'azienda di Mark Zuckerberg desidera rinfrescare il proprio marchio con l'intenzione di adattarsi ai cambiamenti dei social, con l'obiettivo di un vero e proprio 'rebranding'. L'annuncio potrebbe essere dato dallo stesso creatore la prossima settimana, nel corso dell'annuale conferenza della compagnia prevista per giovedì 28.

Surprise: Facebook is planning to change its company name next week to reflect its focus on the metaverse.



I?m told Zuckerberg is planning a formal unveil next Thursday at Connect, the company?s annual AR/VR conference https://t.co/nYoh4PQt4Y — Alex Heath (@alexeheath) October 20, 2021

Questa notizia ha quindi scatenato la fantasia di numerosi utenti, che si sono cimentati nel tentativo di indovinare verso quale nome potrebbe orientarsi Facebook. Molti interventi su Twitter suggeriscono un semplice FB o addirittura un ritorno alle origini con The Facebook. The Verge, che aveva riportato inizialmente la notizia la scorsa settimana, ha ipotizzato che il nome potrebbe avere qualcosa a che fare con Horizon, una piattaforma di Realtà Virtuale in lavorazione presso la compagnia.

Il nome Meta è un'altra opzione che circola, in riferimento al concetto di 'metaverse'. In questo senso, come suggerito da The Verge stesso, si potrebbe trattare anche di una scelta di creare un unico contenitore con un nuovo nome, che al suo interno accolga gli universi social già esistenti e parte della compagnia, quindi lo stesso Facebook, Instagram e WhatsApp.

Non ci resta quindi che prepararci per il 28 ottobre, data in cui è possibile che assisteremo a questo cambiamento quasi epocale.

Fonte: ndtv.com