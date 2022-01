FAR Changing Tides ha una data di uscita e un nuovo trailer. Da non perdere su Xbox Game Pass al day one

Tramite un comunicato stampa, Frontier Foundry, l'etichetta di giochi di Frontier Developments, ha annunciato la data di uscita di FAR: Changing Tides, la prossima parte dell'universo FAR, dagli sviluppatori Okomotive. L'uscita è infatti prevista per il 1° marzo 2022, con i pre-ordini che sono attualmente attivi su diverse piattaforme, tra cui Xbox, dove il gioco arriverà su Xbox Game Pass al day one.

Per celebrare l'annuncio, è stato creato un nuovo video della colonna sonora lo-fi, Soundwaves, utilizzando risorse di gioco. Attraverso una durata di due ore, questo video meditativo invita gli ascoltatori a perdersi nel mondo creato da Okomotive, dal dolce sciabordio delle onde al tonfo ritmico del potente motore che alimenta lo sgangherato veicolo in un mondo allagato.

Sfidate gli elementi nei panni di Toe, che si risveglia in totale solitudine in un mondo sommerso. Quella che era la sua casa si è trasformata in un ambiente estraneo e talvolta ostile. Guidate Toe in un'avventura attraverso le rovine di una grande civiltà in cerca di un nuovo inizio. Provate il brivido di comandare un vascello unico. Insieme affronterete il mare aperto, navigherete attraverso le tempeste ed esplorerete i pericoli degli abissi. Nel corso del viaggio, starà a voi assicurarvi che ogni cosa funzioni alla perfezione, riparando guasti ed esplorando gli abissi alla ricerca di carburante e tesori. Più lontano vi spingerete e più a fondo imparerete a conoscere le affascinanti complessità della vostra nave.

Come abbiamo detto, il gioco è già disponibile per il pre-ordine su tutte le piattaforme: FAR Changing Tides sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.