Project Zero: Maiden of Black Water è qui e ha il suo bel trailer di lancio

La remastered di Fatal Frame, arriva come Project Zero: Maiden of Black Water, visibile con il suo bel trailer di lancio. Sono passati vent'anni dal debutto, un horror che metteva assieme fantasmi e la capacità della protagonista, Yuri Kozukata, di imprimerli su una fotografia. Tutto questo aveva ampie ripercussioni nel gameplay, con la fotografia che diventava mezzo di difesa.

I giocatori infatti, sono dotati di una torcia e una particolare macchina fotografica, la Camera Obscura, capace di respingere i fantasmi. Una volta che il fantasma è chiaramente inquadrato, scattare la foto lo respingerà facendo rilasciare frammenti di spirito. Continuare a catturare immagini del fantasma e dei frammenti all'interno dello stesso fotogramma scatenerà attacchi più potenti. È un titolo molto particolare, e la sua remastered potrebbe far scoprire questa piccola perla a chi se ne fosse dimenticato o non ne ha mai sentito parlare.

Project Zero: Maiden of Black Water è disponibile per PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC via Steam.

Fonte: twinfinite.net