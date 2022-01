Final Fantasy VII Remake ha un busto a grandezza naturale di Sephiroth incredibilmente realistico

Molti giocatori sono attratti dai personaggi principali delle loro serie preferite, altri invece sono attratti dagli antagonisti. Questo può essere il caso di Sephiroth di Final Fantasy 7.

Ora, uno studio di giocattoli e action figure ha annunciato che sta producendo un busto a grandezza naturale di Sephiroth e ha condiviso foto incredibilmente realistiche del prodotto.

Il produttore FantasyToys Studio ha pubblicato diverse foto del busto di Final Fantasy 7 Remake. Il busto sarà a grandezza naturale, misurando circa 65 centimetri. Presenta l'incredibile somiglianza di Sephiroth dalla sommità della testa fino alla parte superiore del busto. La figura avrà anche gli iconici lunghi capelli argentati di Sephiroth e i minacciosi occhi verdi. Arriverà vestito con il suo completo di pelle, ma i fan possono scegliere di avere Sephiroth anche senza il completo se lo desiderano.

Sebbene FantasyToys Studio abbia pubblicato le foto di recente, non sono state rese disponibili notizie sul prezzo e sulla data di lancio del prodotto. Lo studio ha anche chiarito di non aver ottenuto una licenza dal team di Final Fantasy, quindi i fan che preferiscono il merchandise ufficiale di Square Enix dovrebbero prendere nota di questo dettaglio.

Anche se questo è il primo busto a grandezza naturale di Final Fantasy 7 Remake che FantasyToys Studio sta producendo, si spera che non sia l'ultimo, visto il livello di dettaglio. Ci sono diversi personaggi che possono sicuramente prendere in considerazione, come Cloud Strife e il resto del team Avalanche.

Final Fantasy 7 Remake è disponibile per PC, PS4 e PS5.

Fonte: Gamerant.