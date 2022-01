Final Fantasy VII Remake Parte 2 esclusiva PS5 e in uscita nel 2023?

Secondo quanto riferito, Final Fantasy 7 Remake Part 2 sarà un'esclusiva PS5. Questo non è molto sorprendente. Ciò che sorprende di più è la sua presunta finestra di lancio.

L'aspettativa attuale è che il prossimo gioco di Final Fantasy, Final Fantasy 16, uscirà quest'anno su PS5. Se sarà così, i fan si godranno due anni di Final Fantasy, con FF 16 e FF7 Remake Part 2, perché un nuovo report suggerisce che il secondo titolo potrebbe uscire nel 2023. Dato che il primo uscirà solo nella seconda metà di quest'anno al più presto, e dato il tempo impiegato nello sviluppo di Final Fantasy 7 Remake, questo potrebbe sorprendere molti.

Il rumor arriva dal noto leaker Nate the Hate, il quale osserva che, in definitiva, l'uscita del gioco dipende dall'uscita di Final Fantasy 16. In altre parole, se Final Fantasy 16 viene rinviato al 2023, probabilmente questo causerà un rinvio di Final Fantasy 7 Remake Parte 2. Il leaker osserva inoltre che non ci sarà una versione PS4 del gioco, il che non sorprende considerando che Final Fantasy 16 è un'esclusiva PS5.

Il report suggerisce anche che Square Enix sta spingendo i suoi team a lanciare giochi più rapidamente.

Siamo nel fumoso mondo dei rumor, quindi non resta che attendere eventuali annunci di Square Enix.

Fonte: Comicbook.