GameStop NFT: la catena di negozi alla ricerca di creatori di token

Vi avevamo già parlato di come GameStop stia pensando di entrare nel mondo degli NFT: il sito è già stato costruito ed ora la società sta cercando creatori di token per dare il via alla sua nuova attività.

Per quanto riguarda il modulo di iscrizione per il creatore del marketplace NFT di GameStop, ci sono diverse domande che vengono poste i potenziali creatori: tra questi come vogliono essere chiamati, qual è la descrizione che vogliono usare, dettagli sulla loro organizzazione completo di link al sito ufficiale, se hanno mai usato NFT prima d'ora e così via.

La società non ha fornito alcun dettaglio su quando verrà lanciato ufficialmente il marketplace di GameStop NFT, ma sembra che le cose si stiano muovendo con l'aggiornamento del sito Web e la sollecitazione per i creatori di iscriversi.

Per quanto riguarda gli NFT nel loro insieme, le opinioni sono divise tra coloro che pensano di rappresentare il futuro del collezionismo e coloro che pensano che siano semplicemente una moda passeggera.

Fonte: The Street