GameStop naviga in cattive acque? In tre mesi persi $ 100 milioni

L'ultimo report sugli utili di GameStop ha visto una serie di alti e bassi per la società. Il fatturato totale ha registrato 1.297 miliardi di dollari, un numero in aumento rispetto ai 1.005 miliardi di dollari registrati lo scorso anno. Tuttavia la società ha comunque registrato una perdita netta di 105 milioni di dollari che se confrontata con quella dell'anno scorso (18,8 milioni di dollari) si tratta di un dato molto importante.

Il management di GameStop durante una conference call ha dichiarato: "Come indicato in passato, la crescita dei ricavi a lungo termine è la metrica principale in base alla quale riteniamo che gli azionisti dovrebbero accedere alla nostra performance". GameStop ha chiuso il trimestre con liquidità, 1.413 miliardi di dollari, un aumento significativo rispetto allo scorso anno.

Non solo ma la società afferma di aver aperto anche nuovi uffici a Seattle e Boston. GameStop ha guadagnato la maggior parte dei ricavi nell'ultimo trimestre da hardware e accessori, che hanno portato a $ 669,9 milioni, o il 51,7% delle entrate totali. Le vendite di software hanno raggiunto 434,5 milioni di dollari, mentre gli oggetti da collezione hanno portato a 192,2 milioni di dollari. Solo le vendite di software sono diminuite di anno in anno per GameStop.

Come avevamo riportato qualche tempo fa, ora Ryan Cohen, che ha fondato la società di alimenti per animali Chewy è ora il CEO di GameStop.

Fonte: Gamespot