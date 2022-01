Gears of War o Fable? Un altro franchise di Xbox potrebbe ricevere una collection come quella di Halo

Come avrete visto, il mercato dei videogiochi ha visto una serie di remake, remaster e raccolte e tra le raccolte più popolari c'è Halo: The Master Chief Collection.

Tuttavia, stando a un nuovo report, un altro franchise Xbox riceverà un trattamento di rimasterizzazione simile nel prossimo futuro.

Halo: The Master Chief Collection è stato originariamente lanciata nel novembre 2014 per Xbox One, anticipando l'uscita di Halo 5: Guardians. La raccolta originariamente includeva le campagne complete di Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3 e Halo 4, insieme a un'ampia suite multiplayer con diverse mappe e modalità originali e rimasterizzate. Altri giochi come Halo 3: ODST e Halo: Reach sono stati aggiunti successivamente per completare la raccolta e includere quasi tutti i titoli di Halo.

Nessun'altra serie esclusiva per Xbox ha ricevuto questo trattamento fino a ora, ma Shepshal Nick di XboxEra afferma che questo cambierà nel 2022. Nick ha detto nell'ultimo episodio del podcast, via PureXbox, di aver parlato con qualcuno che ha confermato un'altra raccolta in arrivo nel 2022 o nel 2023. Tuttavia, non gli è stato detto quale serie Xbox riceverà "il trattamento Master Chief Collection".

La serie Gears of War rientra tra le ipotesi e non sarebbe la prima volta che si parla di una collection. Avrebbe anche senso se Xbox sta lavorando su Gears 6 e sta cercando qualcosa per placare i giocatori fino al lancio.

Un'altra opzione è la serie Fable, che non ha visto un nuovo capitolo da Fable 3 del 2010 su Xbox 360. Un nuovo gioco Fable è stato annunciato all'Xbox Games Showcase nel luglio 2020, anche se da allora poco altro è stato detto sul gioco. Si potrebbe sostenere che una collection di Fable sarebbe un modo intelligente per arrivare all'uscita del nuovo titolo.

C'è anche la possibilità che Xbox possa guardare alle sue acquisizioni più recenti, vale a dire Bethesda e Activision Blizzard, per una serie degna del "trattamento Master Chief Collection".

