Xbox Series X/S con Nvidia GeForce Now? Presto potrebbe essere possibile

GeForce now ha appena avuto il suo più grande upgrade, basato sull'utilizzo delle introvabili RTX 3080 che portano lo streaming a 1440p e 120FPS su PC e Mac, 4K su Nvidia Shield. Un bel salto generazionale per il servizio, probabilmente il migliore fino a questo momento, considerato che Stadia prosegue la sua avventura alla cieca, XCloud è solo agli inizi e PS Now, è il classico PS Now.

yup! — Tom Warren (@tomwarren) October 22, 2021

Il nuovo piano semestrale, dal prezzo di 99,99€, permetterà dunque ai giocatori sprovvisti di hardware adeguato di godersi al massimo dei dettagli praticamente tutto il parco titoli presente sul sistema Nvidia, e questo è senza dubbio, una bomba. Ma gli annunci, erano due.

Infatti, l'upgrade del servizio ha offuscato interamente l'altra novità del servizio, passata completamente sotto silenzio ma che potrebbe avere enormi ripercussioni sul mercato. GeForce Now è infatti pronto a essere usufruito anche da browser Edge di Microsoft, cosa che permetterebbe a tutti gli utenti Xbox di accedere al servizio (come avviene già per Stadia) direttamente da console. Anche il Senior Editor di The Verge, Tom Warren è sicuro di questa eventualità, trasformando a conti fatti, Xbox in una sala giochi da salotto.