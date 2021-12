Godfall Challenger Edition e Prison Architect sono i titoli gratuiti di Epic Games Store

Il giovedì è sempre fonte di titoli gratuiti da parte di Epic Games Store e in attesa dei regaloni a partire dalla settimana prossima, è possibile riscattare due nuovi titoli che più diversi non si può. Il primo è Godfall, nella nuova veste Challenger Edition, una versione ridotta e interamente catapultata alle fasi endgame, con il nostro dio già a livello massimo, per permettere la costruzione libera di diverse build.

Il secondo gioco a disposizione è invece Prison Architect, un gestionale interamente incentrato sul controllo del proprio carcere e dei detenuti al suo interno. È infatti possibile creare e personalizzare il proprio carcere e gestire accuratamente tutte le squadre composte da secondini, informatori o avvocati.

Godfall Challenger Edition e Prison Architect sono dunque riscattabili a partire da oggi, fino al 16 dicembre. Come al solito, una volta riscattati, resteranno nella vostra libreria per sempre.

