Gods Will Fall sarà il gioco in regalo da Epic Games Store il 6 gennaio 2022

Dopo aver reso disponibili numerosi titoli, tra cui il Prey di Arkane Studios e la neo-trilogia di Tomb Raider, i regali di Epic Games Store sembravano esauriti. A quanto pare però il trend dei doni settimanali proseguirà, svelato in anticipo dallo stesso store. Si tratta di Gods Will Fall, un action dalle tinte rogue like che però, non ha avuto il successo sperato.

Come da descrizione:

"Vivi le feroci ordalie di un avventuroso gruppo di guerrieri nel loro disperato tentativo di strappare l'umanità dalle spietate grinfie degli dei. Dopo aver subito la ferocia del regno degli dei troppo a lungo, ogni uomo e donna in grado di impugnare un'arma è ora chiamato a unirsi a te per dare vita a un clan di 8 sopravvissuti celtici e affrontare le legioni di terribili bestie e servitori che dimorano nei reami infernali degli dei. Ogni decisione che prenderai porterà a uno sviluppo narrativo personale. Raggiungi il successo e potrai assistere alla nascita di nuove leggende. Fallisci e vedrai solo vite trasformarsi in polvere."

Gods Will Fall è stato recensito su queste pagine, con una valutazione di 7/10 e sintetizzando la review del nostro Daniele Cucchiarelli:

"Gods Will Fall rappresenta una piacevole sorpresa, alla pari di quell'Unto the End da noi recensito qualche tempo fa".

Fonte: epicgames.com