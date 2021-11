Google dovrà pagare una multa da 2,42 miliardi di euro

Sono passati circa quattro anni da quando la Commissione europea, colpì Google con una multa salatissima, la più alta sanzione mai comminata dall'Antitrust europeo per abuso di posizione dominante. Tutto questo nasce per le pratiche ritenute illegali su Google Shopping. Dopo sette anni di indagini infatti si è arrivati alla conclusione di come si dava maggior risalto al servizio di comparazione degli acquisti proprietario, influenzando così l'utenza.

"Gli annunci su Shopping aiutano le persone a trovare i prodotti cercati in modo semplice e veloce, e aiutano i commercianti a raggiungere potenziali clienti - fa sapere la società attraverso un portavoce, dopo la notizia - Il giudizio di oggi, che esamineremo nel dettaglio, si riferisce a una serie di fatti molto specifici e già nel 2017 abbiamo apportato modifiche per ottemperare alla decisione della Commissione Europea. Il nostro approccio ha funzionato con successo per più di tre anni, generando miliardi di clic per più di 700 servizi di shopping comparativo."

Nemmeno il ricorso ha salvato Google, in una situazione che ha reso molto freddi i rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti. Anche altre società come Amazon o Apple erano state prese di mira, anche se ben lontani da accuse e cifre. Sicuramente ci saranno ulteriori sviluppi.

Fonte: repubblica.it