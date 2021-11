GPU AMD e Nvidia estremamente costose, raggiungono il 200% del prezzo di listino

3DCenter ha preparato un altro rapporto sulla situazione del mercato delle schede grafiche in Germania e Austria, che offre una panoramica dell'intera Europa. Purtroppo, nonostante i tanti rumorosi annunci e le promesse dei produttori, i prezzi continuano a salire e continueranno a salire, guardando alle informazioni di negozi, distributori e produttori stessi.

Secondo una ricerca pubblicata, gli acquirenti hanno visto un aumento del 17% dei prezzi delle schede grafiche in ottobre, con prezzi medi in aumento del 18% per AMD e del 16% per le schede grafiche Nvidia. Ora vendono in media a un prezzo superiore del 201% per AMD e del 188% superiore per NVIDIA rispetto al prezzo di listino. Va notato, tuttavia, che questi valori medi nascondono notevoli differenze tra i modelli dato che alcuni prezzi erano molto meno costosi di altri.

Tra tutti i modelli di schede grafiche, la AMD Radeon RX 6800 è stata la più costosa, perché i prezzi sono aumentati fino al 49% nel solo ottobre. Nel campo competitivo, è stata la GeForce RTX 3060 che ha visto l'aumento maggiore nello stesso periodo, con un aumento medio del prezzo del 30%. Alcuni modelli come GeForce RTX 3070 Ti stanno già raggiungendo prezzi di 2.000 euro, che è tre volte il prezzo al dettaglio suggerito, e l'ammiraglia GeForce RTX 3090 raggiunge i 4.000 euro, raggiungendo 2,7 volte il prezzo al dettaglio suggerito.

È interessante notare che l'RTX 3060 è una delle schede più costose, ma è anche la più economica in offerta. Il concorrente più vicino del campo rivale, la Radeon RX 6600, ha mantenuto prezzi abbastanza stabili per tutto ottobre ed è "solo" il 59% più costoso del prezzo di listino. Naturalmente, queste schede grafiche diventeranno più costose e la situazione attuale è il risultato di un lancio piuttosto recente e di una domanda forse limitata.

Fonte: Tom's Hardware