GPU e CPU potrebbero aumentare di prezzo nel corso di quest'anno

Secondo quanto riferito, TSMC sta aumentando i prezzi dei suoi semiconduttori, questo significa che i prezzi di CPU e GPU potrebbero aumentare quest'anno.

Come riportato da DigiTimes, il produttore di semiconduttori taiwanese ha informato i suoi maggiori clienti, inclusi giganti della tecnologia come Apple, AMD e Nvidia, che prevede un aumento fino al 20%.

Questo aumento avrà un impatto anche sui consumatori poiché le aziende potrebbero aumentare il prezzo dei loro prodotti.

Al di fuori di una carenza di componenti in corso, che dovrebbe trascinarsi fino al prossimo anno, TSMC ha anche notato altri motivi per aumentare i prezzi dei suoi chip. Ciò include i costi dei materiali, il trasporto e la logistica. Come sottolinea Tom's Hardware, l'aumento dei prezzi avrà un impatto significativo su AMD poiché la società lavora con TSMC per produrre CPU e GPU.

Nonostante il report ometta qualsiasi riferimento alle schede grafiche, Nvidia e in particolare AMD aumenteranno probabilmente gli MSRP per le schede grafiche. Sebbene DigiTimes abbia riferito che Nvidia ha già effettuato pagamenti anticipati a TSMC per ordini a lungo termine.

La notizia arriva in un momento interessante in particolare per il mercato delle GPU poiché sia ​​AMD che Nvidia hanno annunciato nuove schede grafiche desktop questo mese, inclusa la RTX 3090 Ti, che è stata annunciata al CES 2022. Mentre Nvidia ha promesso di condividere ulteriori informazioni a febbraio, i report suggeriscono che la data di lancio dell'imminente ammiraglia Nvidia RTX 30 potrebbe essere stata rinviata.

