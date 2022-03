Gran Turismo 7 vs Forza Horizon 5: i voti delle recensioni della critica a confronto

In questi giorni sono state pubblicate le prime recensioni per Gran Turismo 7 (anche la nostra) e la stampa specializzata ha elogiato il nuovo lavoro di Polyphony Digital. Lo studio di sviluppo è noto per il livello di dettagli che traspare in ogni gioco della serie, sia in termini di veicoli che per quanto riguarda l'ambientazione.

Tuttavia c'è chi ha già fatto i primi paragoni con un'altra esclusiva console: stiamo parlando di Forza Horizon 5. Anche il titolo corsistico di Playground Games, uscito a novembre dello scorso anno, è stato ai tempi elogiato dalla critica, soprattutto per la bellissima ambientazione che porta i giocatori in Messico.

Come è possibile vedere su Metacritic, Gran Turismo 7 ha una media dell'88, mentre Forza Horizon 5 ha una media di 92. La differenza non è poi così tanto sostanziale, anche perché guardando le recensioni del titolo di Polyphony solo 4 recensioni danno la "sufficienza" al gioco, mentre Forza Horizon 5 ha praticamente tutte le valutazioni positive.

Ora non resta che attendere le valutazioni dei giocatori: vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile dal 4 marzo su PlayStation 4 e PlayStation 5.

