Gran Turismo 7: perfino Grid Legends si prende gioco del racing game Sony

Le ultime 24 ore sono state di fuoco per Gran Turismo 7, afflitto da numerosi problemi ai server probabilmente dovuti alla patch 1.07. Dopo più di trenta ore di manutenzione, le cose sembrano essere andate a buon fine, anche grazie allo "strano" correttivo 1.08. Nel frattempo le polemiche non si sono placate, visto che la richiesta di rimanere costantemente connessi impatta anche sull'esperienza single player.

Oltre a questo, si è aggiunta anche la polemica sulle microtransazioni, con montepremi ridotti in diversi eventi ma prezzi delle auto rimasti invariati, secondo alcuni un modo per spingere il giocatore a utilizzarle. Su questo è intervenuto anche lo stesso Kazunori Yamauchi che sembra aver soffiato però sulla brace.

Ma la situazione che sta affrontando Gran Turismo non passa inosservata nemmeno ai competitor e uno di questi è GRID Legends, uscito circa una settimana prima del racing Polyphony Digital. Con un tweet dell'account ufficiale malizioso, Codemasters ci ha ricordato come lì sia possibile giocare senza problemi.

#GRIDLegends is a videogame with cars in that you can play right now



? https://t.co/9imlf30LXO — GRID Legends | OUT NOW ? (@gridgame) March 18, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"GRID Legends è un videogioco con auto a cui potete giocare subito."

È chiaro che lo stesso GRID Legends abbia i suoi di problemi ma in questo campo, ogni elemento può essere sfruttato per farsi un po' di pubblicità. Il mondo del business non conosce pietà.