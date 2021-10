GTA V per PS5 e Xbox Series X/S odiato da tutti? GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è attesissimo

Da quanto emerso su YouTube, i fan sono molto più entusiasti di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition di quanto non lo siano per GTA V per PS5 e Xbox Series X/S.

Il nuovo Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition sta assolutamente annientando Grand Theft Auto Expanded & Enhanced in termini di valutazioni dei fan. Il trailer dell'annuncio della trilogia di GTA su YouTube ha attualmente 239.000 Mi piace e 6100 dislike.

Il trailer di GTA V ha 32.000 like e ben 253.000 dislike.

Rockstar deve ancora rivelare informazioni concrete, screenshot o filmati per la versione next-gen di GTA 5 e il post di annuncio più recente ha discusso solo di nuove funzionalità e contenuti in arrivo su GTA Online.

Nel frattempo, GTA: The Trilogy - The Definitive Edition arriverà l'11 novembre, secondo le fonti, e avrà anche un lancio fisico il 7 dicembre.

GTA V next-gen è stato rinviato a marzo 2022.

Fonte: Tweaktown.