Halo: Combat Evolved era stato pensato originariamente come un gioco open world

Halo Infinite è finalmente disponibile ed è il primo gioco open world su larga scala della lunga serie FPS.

Ma si scopre che Halo è stato originariamente concepito come un ambiente open-world. I suoi sviluppatori, tuttavia, hanno dovuto ridurre le cose per l'hardware disponibile 20 anni fa.

Marcus Lehto è stato l'art director di Halo: Combat Evolved durante il suo sviluppo presso Bungie alla fine degli anni '90, e in un recente scambio su Twitter, ha affermato che Halo: Infinite - sviluppato da 343 Industries - "riporta la magia di Halo".

Un fan ha chiesto a Lehto se desiderava che Halo: Combat Evolved potesse avere una struttura più aperta. Lehto ha affermato che i piani originali per Halo erano di renderlo un gioco open world. "Durante la creazione della prima demo, l'intento era quello di renderlo open world", ha spiegato. "Il più vicino che abbiamo avuto è stato The Silent Cartographer."

Yes absolutely. When building the first demo the intent then was to make it open world. Closest we got was The Silent Cartographer level. — Marcus Lehto (@game_fabricator) January 3, 2022

Il quarto livello della campagna di Halo: Combat Evolved, The Silent Cartographer, è stato molto apprezzato quando ha debuttato nel 2001. In esso, Master Chief e un gruppo di marine UNSC atterrano su una piccola isola per cercare di trovare una stanza nascosta in una struttura della mappa.

Nel livello viene data un'enorme quantità di spazio per muoversi, attraverso spiagge e colline, e ha fatto risaltare Halo tra i vari giochi FPS che generalmente presentavano corridoi stretti e combattimenti nelle arene.

Fonte: PCGamesN.