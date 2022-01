Have a Nice Death, l'ispirato roguelite che ci mette nei panni della Morte ha una data di uscita in Early Access

Have a Nice Death è stato annunciato da Perfect World Entertainment e Magic Design Studios ai The Game Awards: ora sappiamo anche quando arriverà in accesso anticipato su Steam, ovvero l'8 marzo.

Per chi non lo conoscesse, in Have a Nice Death i giocatori assumono il ruolo della Morte in persona. Tuttavia, la nostra protagonista è oberata di lavoro e non le piace stare seduta alla scrivania, quindi vagherà per gli uffici dell'organizzazione facendo rigare dritti i suoi dipendenti. Nell'accesso anticipato i giocatori potranno provare i primi cinque dipartimenti.

"Attualmente, il gioco sembra come dovrebbe essere la versione completa. Ci sono diversi mondi, ognuno pieno dei rispettivi boss, dei loro servitori e di divertenti personaggi NPC", affermano gli sviluppatori. L'accesso anticipato dovrebbe durare "circa un anno". Se tutto dovesse andare per il meglio, il gioco sarà "più del doppio di quanto sarà all'inizio dell'accesso anticipato", con una trama più ricca insieme a "nuove maledizioni, nuovi mondi, nuovi nemici (boss e mini boss) e nuove armi".

Per adesso Have a Nice Death sarà disponibile su PC: non ci sono altre informazioni su eventuali versioni per console.

Fonte: Rock Paper Shotgun