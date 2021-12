Hellblade 2 e Avowed: per un insider potrebbe essere mostrato del gameplay durante i The Game Awards

I rumor su Avowed e Hellblade 2 sembrano intensificarsi in questi giorni. Manca pochissimo ormai all'arrivo dei The Game Awards e ovviamente gli insider stanno scommettendo su quali giochi verranno mostrati all'evento.

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato le indiscrezioni del giornalista Jeff Grubb, il quale afferma che i due giochi sviluppati da Xbox Game Studios saranno proprio ai The Game Awards. Ora, il famoso insider Klobrille azzarda un'ipotesi, ovvero che se fossero presentati all'evento, di questi due giochi saremmo in grado di vedere alcuni spezzoni in-game.

"Personalmente, se dovessero essere presenti Avowed ed Hellblade 2, penso che vedremmo spezzoni di gameplay. Non mostreranno ancora filmati in CGI per questi due giochi. Penso anche che Hellblade 2 ruberà la scena, visivamente parlando. Ci sono comunque troppi rumor, perciò è meglio non dare nulla per scontato in modo da non rimanere delusi".

(Speculation) Klobrille thinks if Hellblade II and Avowed are showed at the TGA's, they should be shown as gameplay or in-game cinematic trailer. If they show Project Colbalt (inXile Steampunk FPS RPG) could be in CGI trailer. pic.twitter.com/fvbfG8gjwY — Idle Sloth (@IdleSloth84) December 4, 2021

Insomma, per adesso quindi sono solo speculazioni: non ci resta che attendere i The Game Awards.