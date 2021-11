Hideo Kojima in videochiamata con una persona misteriosa e i fan vogliono sapere chi è

Nella giornata di oggi Hideo Kojima ha fatto una videochiamata con qualcuno che è stato nascosto in un'immagine. L'assistente personale di Kojima, Ayako Terashima, è solita usare Twitter per pubblicare una foto giornaliera di Kojima che lavora, viaggia o si rilassa.

Quest'ultima immagine mostra Kojima e un altro dipendente che dovrebbe essere il capo delle comunicazioni Aki Saito nel loro ufficio intenti a fare una videochiamata. La persona sullo schermo è stata cancellata dall'assistente e i fan ora si stanno chiedendo chi possa essere e perché è stata "nascosta" dall'immagine modificata.

Dato che si vede solamente la parte sopra all'attaccatura dei capelli, le prime ipotesi dei fan includono due degli importanti dirigenti dell'industria videoludica: potrebbe essere il capo dei PlayStation Studios Hermen Hulst, con cui Kojima ha lavorato su Death Stranding? O forse è il boss di Xbox Phil Spencer, dato che alcuni rumor indicano i due in trattative per un nuovo gioco?

Per adesso sono tantissime le ipotesi ed i fan si stanno sbizzarrendo. Di certo se il volto è nascosto significa che è in ballo qualcosa di importante. Ma cosa?

Fonte: GamesRadar