iPhone: uno studio mostra quanto è aumentato il prezzo nel corso degli anni

Dal suo lancio nel 2007, il prezzo dell'iPhone è aumentato di oltre l'80% in tutto il mondo, secondo un nuovo studio che ha esaminato i prezzi degli iPhone‌ e il loro aumento e diminuzione nel corso degli anni.

Secondo lo studio condotto da Self, dal suo lancio nel 2007 e successivi aggiornamenti annuali, il prezzo degli iPhone è aumentato di oltre l'80%, costando attualmente in media oltre 400 dollari in più rispetto al primo ‌iPhone‌. "Dal suo lancio negli Stati Uniti nel 2007 e negli anni successivi in ​​altri paesi, i prezzi dell'iPhone sono aumentati dell'81% in tutto il mondo. Ciò significa che nel 2021, l'ultimo modello di iPhone di punta costa $ 437 in più rispetto al passato".

Sebbene l'aumento dei prezzi si accompagni a tecnologie più avanzate e aumenti dei costi di produzione, l'aumento è anche il risultato dell'inflazione e Apple deve talvolta aumentare i prezzi per contrastare la crescita economica. "Tuttavia, molti paesi hanno sperimentato inflazione e crescita del potere d'acquisto negli anni trascorsi e la nostra ricerca mostra che Apple ha aumentato i prezzi dell'iPhone del 26% in più rispetto ai tassi di inflazione locali. Ciò significa che l'accessibilità locale per un iPhone di punta costa alle persone di tutto il mondo $ 154 in più in termini reali rispetto ai primi modelli".

Come parte della sua ricerca, Self ha creato una mappa interattiva che evidenzia le variazioni dei prezzi di ‌iPhone‌ in termini reali in percentuale del PIL negli ultimi 14 anni in più di 30 paesi in tutto il mondo.

