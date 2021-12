It Takes Two e Psychonauts, Josef Fares e Tim Schafer discutono insieme delle possibilità di sequel

It Takes Two e Psychonauts 2 sono stati due dei giochi più belli rilasciati durante quest'anno, entrambi nominati in più categorie ai The Game Awards tra cui quella di Gioco dell'Anno, titolo che è stato alfine consegnato al gioco coop di Hazelight Studios, e sono naturalmente rientrati anche nella top di fine anno di Eurogamer.it, quindi non sorprende l'idea di poter parlare già di sequel.

All'interno di un'intervista ripresa dal canale YouTube MinnMax, Josef Fares di Hazelight Studios e Tim Schafer di Double Fine hanno anche parlato proprio di questo. Tutto è iniziato quando Fares ha direttamente chiesto a Schafer se sia più facile fare un sequel o creare una nuova IP: domanda legittima, sapendo che Hazelight non ha mai prodotto più di un capitolo per IP. La risposta di Schafer parte dall' identificare se qualcosa di importante è rimasto in sospeso, per poi passare a capire se alcune idee non sfruttate in precedenza possono tornare a realizzarsi. L'importante, però, secondo il game designer è non spremere una IP per forzare un sequel: se la storia si è già conclusa, va benissimo così.

Fares ha effettivamente detto di "star giocando con l'idea" di realizzare "It Takes Two Parte 2", o "It Takes Three" come suggerisce Schafer, il quale pure non sembra aver chiuso alle possibilità di uno Psychonauts 3, dal momento che dice di avere ancora delle idee al riguardo.

L'aspettativa, lato consumatori, e sempre alta quando si parla di seguiti diretti. Cosa vi aspettate da dei possibili nuovi capitoli di It Takes Two e Psychonauts?

Fonte: Game Reactor