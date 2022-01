Kingdom Hearts annunciato l'evento per il 20° anniversario, grandi annunci in arrivo?

Square Enix sembra avere già pronti i piani per continuare con la serie Kingdom Hearts. Dato che ora Kingdom Hearts sta per compiere il traguardo del suo 20° anniversario nel 2022, Square Enix ha recentemente pubblicato una serie di annunci per commemorare l'epico traguardo. Ciò include l'organizzazione di un evento speciale con un mini concerto e discussioni con gli sviluppatori stessi, tra le altre emozionanti attività a tema Kingdom Hearts che probabilmente i fan apprezzeranno.

Square Enix ha recentemente annunciato che le versioni cloud di Kingdom Hearts sarebbero state disponibili su Nintendo Switch a febbraio 2022. Per coloro che non hanno mai potuto giocare al gioco di ruolo e non hanno avuto accesso ad altre piattaforme in cui è disponibile, questo è un ottimo modo per aggiornarsi prima che gli sviluppatori facciano annunci importanti durante le celebrazioni dell'anniversario.

Secondo l'account Twitter ufficiale di Kingdom Hearts, l'evento del 20° anniversario si terrà in Giappone il 10 aprile 2022. L'annuncio è formulato in modo semplice, ma promette molte attività divertenti per i fan. Anche se sembra che tutti gli eventi sul campo saranno limitati al Giappone, il team ha confermato che i fan di tutto il mondo potranno vedere i festeggiamenti attraverso un video post-evento. Il post su Twitter menzionava solo vaghi dettagli tra cui domande e risposte con il team di sviluppo, una mostra, un mini concerto e altro ancora.

On April 10th we're hosting a Kingdom Hearts 20th anniversary event in Tokyo!



We'll kick off the 20th anniversary celebrations with a mini concert, a chat and Q&A with the development team, an exhibition and much more. A video of the event will be made available at a later date. pic.twitter.com/gNLAs2waV6 — KINGDOM HEARTS (@KINGDOMHEARTS) January 18, 2022

Anche se sembra che l'account Twitter inglese di Kingdom Hearts non abbia ancora molte informazioni da condividere per il 20° anniversario, la sua controparte giapponese ha già riempito la sua cronologia di notizie e aggiornamenti. Ciò include collaborazioni di marchi e nuovi prodotti che saranno disponibili sul negozio online giapponese Square Enix.

I fan di Kingdom Hearts quindi saranno in grado di prepararsi per un lungo anno ricco di sorprese.

Fonte: Push Square