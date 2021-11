League of Legends e il suo universo di giochi conta 180 milioni di giocatori attivi! Riot Games festeggia

Riot Games, lo sviluppatore dietro il famosissimo MOBA League of Legends, ha recentemente annunciato di avere 180 milioni di giocatori unici nei suoi giochi basati su Runeterra. Ciò include League of Legends, insieme al gioco di carte online Legends of Runeterra, il suo auto battler Teamfight Tactics e il suo MOBA Wild Rift mobile.

Questa cifra in particolare non include il loro FPS Valorant, che è stato lanciato a giugno 2020 e da allora ha continuato a crescere grazie a costanti aggiornamenti e una considerevole scena competitiva. Sebbene non fosse incluso, il direttore delle comunicazioni di Riot Game Joe Hixson ha risposto alle domande sul conteggio dei giocatori di Valorant con "Beh....L'ultimo numero che abbiamo dato per Valorant era di 14 milioni di utenti" riferendosi ai dati di luglio.

L'annuncio fatto da Riot Games è un promemoria di quanto siano popolari questi giochi in tutto il mondo. Tuttavia, misurare la crescita è difficile con Riot Games. La società generalmente ha una politica di non rivelare il numero di giocatori nei suoi titoli, portando a molte speculazioni su come questi 180 milioni siano suddivisi tra i giochi.

Thank you to our global community for helping Runeterra reach new heights! 180 million players in October and still growing! pic.twitter.com/7w9goYBeBM — Riot Games #RiotXArcane ? (@riotgames) November 1, 2021

Riot Games è pronta a sfruttare questo slancio per introdurre nuovi giochi ambientati nell'ambientazione di League of Legends alla loro gigantesca fan base. Tra questi un titolo che non ha ancora un nome annunciato nel 2019 che però non ha ancora una data di uscita.

Fonte: DotEsports