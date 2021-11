League of Legends, Valorant e altri giochi di Riot Games arrivano su Epic Games Store

League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra e Valorant sono ora disponibili su Epic Games Store.

Il download di uno qualsiasi dei giochi free-to-play installerà il nuovo Riot Client, con accesso diretto a questi titoli.

"Riot Games è uno dei migliori sviluppatori e creatori al mondo di franchise di intrattenimento innovativi", ha affermato Steve Allison, Vice President e General Manager di Epic Games Store. "Siamo entusiasti che abbiano scelto di collaborare con noi per portare i loro titoli a milioni di nuovi giocatori attraverso Epic Games Store".

I giocatori esistenti potranno comunque accedere ai propri account e utilizzare l'elenco di amici. Il nuovo client Riot ha iniziato a essere distribuito in tutto il mondo all'inizio di questo mese.

Per celebrare la nuova collaborazione tra Riot ed Epic, Jinx, campione di League of Legends, si unirà a Fortnite come personaggio giocabile. Questa sarà la prima volta che un campione di League of Legends si presenterà in un gioco non di Riot.

"Fortnite ha realizzato collaborazioni di alto profilo ed esperienze di intrattenimento pur rimanendo impegnato a portare ai giocatori contenuti che arricchiscano la loro esperienza sia dentro che fuori dal gioco, una dedizione che condividiamo e ammiriamo", ha affermato Brandon Miao, Cross-Product Experiences and Partnerships Lead, Riot Experience (XP) presso Riot Games. "Speriamo che i fan si divertiranno a vedere Jinx, uno dei nostri campioni più iconici di League of Legends, su Fortnite per celebrare il lancio di Arcane".

Queste prime collaborazioni tra Riot Games ed Epic Games fanno parte dell'evento Riot X Arcane che celebra il lancio della serie animata di Netflix Arcane.

Fonte: Epic Games.