Logitech POP è una linea di tastiere e mouse super colorati e ricchi di emoji

Logitech ha un trio di nuove periferiche colorate in arrivo questo mese: una tastiera Pop da $ 99,99, un mouse Pop da $ 39,99 e un tappetino da scrivania da $ 19,99. In contrasto con le solite periferiche Logitech dallo stile ragionevole e adatte all'ufficio, questi dispositivi della serie Studio sono luminosi e coloratissimi. Sono disponibili in tre combinazioni di colori coordinati: giallo e nero, rosa e viola e giallo.

Sia la tastiera che il mouse hanno una grande attenzione per le emoji. La tastiera ha cinque pulsanti emoji dedicati alla sua destra e ci sono quattro copritasti emoji extra nella confezione. L'idea è che possibile scambiare i tasti e riprogrammare ognuno di loro in modo che corrisponda a un'emoji specifica. Nel frattempo il mouse ha un pulsante programmabile sotto la rotella di scorrimento che, per impostazione predefinita, apre la finestra di selezione delle emoji. In entrambi i casi, questi tasti e pulsanti possono essere riprogrammati assegnando comandi che non siano le iconiche emoticon.

La durata della batteria si estende fino a ben tre anni per la tastiera e due anni per il mouse, sebbene nessuno dei due sia ricaricabile (utilizzano rispettivamente batterie AAA e AA). Sono in grado di associare fino a tre dispositivi utilizzando una combinazione di Bluetooth e ricevitore USB Bolt di Logitech (fornito nella confezione con la tastiera, ma non con il mouse).

Per adesso gli accessori saranno disponibili negli Stati Uniti ma Logitech afferma che arriveranno prossimamente anche in Europa.

Fonte: Logitech