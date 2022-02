Matrix Resurrections è disponibile in versione digitale a partire da oggi

Matrix Resurrections non è stato certo un fulmine di guerra al cinema. Il ritorno della saga firmato da solo una delle sorelle Wachowski, Lana, ha avuto infatti grossi problemi al botteghino, un po' per via della situazione attuale, riassumibile in "pandemia" e un po' per scelte narrative azzardate che tramite il passaparola, non hanno invogliato particolarmente altro pubblico a visionarlo.

Ma se siete tra quelli che non hanno potuto vederlo nonostante il desiderio, niente paura: siamo nel 21° secolo e come ormai siamo abituati a vedere, esiste l'infinito mondo dello streaming a farci compagnia. Matrix Resurrections è infatti disponibile in versione digitale, anche a 4K sulle diverse piattaforme come Amazon Prime Video, Infinity, ITunes, YouTube, Skyprimafila, Chili, Rakuten, Microsoft Store. Insomma, non avete scuse.

Il film sarà disponibile per i primi 30 giorni al prezzo di 19,99€ in caso di acquisto o 14,99€ per il noleggio, il che può risultare conveniente rispetto alla visione in sala, specialmente se avete amici con cui vederlo. Soprattutto, conviene se siete una coppia! L'amore tra Neo e Trinity non può che essere un perfetto viatico per San Valentino, a maggior ragione se siete fan della saga originale.