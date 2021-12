Medium-Naut è il nuovo gioco del creatore di La-Mulana lanciato a sorpresa su PC e Nintendo Switch

Quasi senza preavviso, è stato rilasciato Medium-Naut, il nuovo gioco di Takumi Naramura, il creatore di La-Mulana. Il gioco è stato sviluppato in Pixel Game Maker MV e pubblicato su Steam e su Nintendo Switch.

Da quello che si vede, sembra un progetto più piccolo rispetto ai precedenti titoli dell'autore, ed è sviluppato dallo studio Blue Boss, non da Nigoro, lo sviluppatore della saga La-Mulana. La sua premessa è quella di un gioco di fantascienza e horror a scorrimento laterale con sprazzi di survival horror, in cui prenderemo decisioni che influenzeranno la storia.

Ecco una breve sinossi: "La nave pioniera spaziale Ostracida si è schiantata su un pianeta inesplorato, ma la squadra di ricognizione che è andata a salvare i sopravvissuti non è stata in grado di recuperare la nave e tornare a causa di fenomeni psichici. Quindi chiedono a un medium psichico, "Yumi Kisara" di indagare sulla nave. L'obiettivo è recuperare i chip identificativi dei passeggeri e indagare sulla nave, ma sembra che ci sia "qualcosa" in agguato che non può essere facilmente risolto". Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Come detto, Medium-Naut è disponibile sia su PC che su Nintendo Switch.

Fonte: Gematsu