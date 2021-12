Men in Black, nuovo gioco in sviluppo? Spuntano presunti dettagli

Sono diversi i videogiochi tratti da film e alcuni tra questi non sono stati ben accolti dai giocatori. E ora, se vogliamo credere ad un nuovo rumor sarebbe in sviluppo un nuovo gioco di Men in Black.

La prima cosa che però dovremmo tenere a mente è che questi leak sono emersi da 4chan e sono stati raccolti e condivisi su Reddit. Pur avendo molti voti positivi, va notato che queste indiscrezioni devono comunque essere prese con le pinze. Secondo questi rumor il nuovo Men in Black sarebbe open world, con un livello e un sistema di progressione per tutti gli agenti. A seconda del background scelto, il vostro personaggio avrà statistiche e abilità più alte degli altri. Ad esempio se avete scelto un poliziotto, questi avrà una capacità fisica migliore, mentre uno chef avrà più capacità di creazione.

Il gioco avrà anche un sistema di potenziamento delle armi. I giocatori saranno liberi di neuralizzare civili in modo casuale anche se non è raccomandato abusare di questa meccanica. Sarà possibile anche reclutare NPC e se si riveleranno utili per l'Agenzia, il vostro grado di Agente aumenterà. Ci sarà un ciclo giorno e notte, con gli alieni che saranno più attivi durante la notte, anche se non tutti saranno ostili.

Per quanto riguarda la trama si dice che si concentri su una piaga di alieni che rapiscono gli umani per fare esperimenti negli anni '50. Per adesso queste sono tutte le informazioni condivise, ma ribadiamo che siccome provengono da 4Chan, dovrebbero essere prese come puro e semplice rumor.

