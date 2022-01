'Il Metaverso è come la propaganda comunista'

L'imprenditore Phil Libin, cresciuto durante l'Unione Sovietica, afferma che la visione del Metaverso di Facebook, ora noto come Meta, gli ricorda la propaganda comunista: vuote promesse di un futuro idealizzato, in altre parole, che non si materializzeranno mai.

Libin, che ha fondato l'app per prendere appunti Evernote ed è ora CEO della società di videoconferenza Mmhmm, ha parlato durante un recente episodio di un podcast ospitato dal giornalista tecnologico Eric Newcomer, descrivendo il mondo VR di Meta come "una patina che persone e aziende non creative hanno messo fondamentalmente per mancanza di buone idee".

"Sono andato in prima elementare in Unione Sovietica", ha spiegato. "Sono stato sottoposto a molta propaganda sovietica e da bambino mi è stato detto più volte: 'Il comunismo non esiste ancora. Non abbiamo ancora costruito il comunismo. Stiamo costruendo per andare verso il comunismo'". Nonostante le molte promesse, quella visione utopica non è mai stata pienamente realizzata. E per Libin, la stessa cosa vale per le promesse di Meta di un mondo virtuale a tutti gli effetti che un giorno potrebbe rivaleggiare con la realtà.

"Sai, puoi sentire l'odore di una cattiva idea prima che sia completamente costruita", ha detto a Newcomer nel podcast. "Quindi non voglio sentire 'Oh sì, il metaverso non esiste ancora. No, no, no, tutta questa roba, tutta questa roba stupida, inutile e schifosa che esiste in questo momento, quello non è il metaverso".

Nonostante abbia meno di un anno, la visione di Meta ha già suscitato molte critiche nel settore. Resta da vedere dove ci porterà.

Fonte: BusinessInsider