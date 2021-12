Michael Jordan e suo figlio Jeffrey Jordan lanciano la piattaforma NFT Heir

Michael Jordan e suo figlio Jeffrey Jordan stanno cercando di portare l'eredità del sei volte campione NBA nel mondo delle NFT e dell'intrattenimento di nuova generazione. I Jordan hanno lanciato Heir Inc., una nuova holding che prevede di costruire una piattaforma comunitaria rivolta ai consumatori per consentire agli atleti di connettersi con i fan, nonché altre linee di attività, tra cui uno studio di intrattenimento e prodotti di consumo.

Il primo prodotto tecnologico di Heir Inc., chiamato "Heir", è concepito come una piattaforma di community Web3 personalizzata per gli atleti. Per il prodotto Heir, la startup ha chiuso un round di finanziamento di $ 10,6 milioni guidato da Thrive Capital, segnando l'incursione della società di capitali di rischio nelle NFT.

Ma come funziona? Gli atleti venderanno un numero limitato di "posti" che apparterranno ai fan, i quali avranno accesso a risorse digitali e drop NFT in prima persona, utilizzando un esclusivo token Heir costruito sulla tecnologia blockchain Solana. Come abbiamo già spiegato, gli NFT, o token non fungibili, vengono utilizzati per verificare la proprietà di contenuti digitali unici. I sostenitori avranno l'opportunità di acquistare risorse digitali una tantum o unirsi a un "huddle" di un atleta per drop esclusivi, beni digitali, esperienze immersive e altri vantaggi.

Michael and Jeffrey Jordan announce new entertainment and tech venture with the launch of HEIR Inc. Has raised M from Alexis Ohanian, Lonzo Ball and Thrive Capital. Platform will launch in 2022 pic.twitter.com/L6EuGl4bgg — Jess Golden (@JGolden5) December 15, 2021

"Il nome Jordan ha coltivato una comunità leale per più di 35 anni; l'obiettivo ora è trasmettere quell'eredità alla prossima generazione", ha affermato Jeffrey Jordan. "Speriamo di continuare a costruire e investire in attività che diano lo stesso rispetto ai media e allo spazio tecnologico".