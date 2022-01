Microsoft e il 'vizio' delle acquisizioni multimiliardarie in una lista da Activision Blizzard a Nokia!

Microsoft ha recentemente acquisito l'editore di videogiochi Activision Blizzard, casa di giochi popolari come Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty e Candy Crush. L'accordo consolida saldamente la posizione di Microsoft nel settore dei giochi e consente all'azienda di giocare nel metaverso, basandosi su altre grandi acquisizioni di giochi: Bethesda nel 2020 e il produttore di Minecraft Mojang Studios nel 2014.

Tuttavia la società di Redmond non si ferma di certo qui: Activision Blizzard è l'ultima delle grandi acquisizioni multimiliardarie che la società ha fatto in tutti questi anni. Attraverso Twitter, Jon Erlichman giornalista di Bloomberg, ha stilato la lista delle 9 acquisizioni miliardarie da parte di Microsoft, che potete vedere qui di seguito.

Activision Blizzard: $68.7 miliardi Linkedin: $26.2 miliardi Nuance: $19.7 miliardi Skype: $8.5 miliardi ZeniMax: $7.5 miliardi GitHub: $7.5 miliardi Nokia: $7.2 miliardi aQuantive: $6.3 miliardi Mojang (Minecraft): $2.5 miliardi

Con questa acquisizione, ora Xbox Game Studios può contare su più di 60 team di sviluppo. Per quanto riguarda PlayStation, Sony si aspetta tuttavia che Activision si impegni con gli obblighi contrattuali che vedono alcuni dei giochi del publisher disponibili anche su console PlayStation.